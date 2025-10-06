Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Командные
    • 06 октября, 2025
    • 16:45
    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 получила путевку в финал Игр СНГ.

    Как передает корреспондент Report из Гянджи, сборная встретилась в полуфинале с командой Узбекистана.

    Матч завершился победой сборной Азербайджана - 22:10. Команда встретится в финале с победителем пары Россия - Беларусь.

    Azərbaycanın qızlardan ibarət 3x3 basketbol milisi III MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb
    Azerbaijani women's 3x3 basketball team reaches CIS Games final

