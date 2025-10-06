Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 получила путевку в финал Игр СНГ
Командные
- 06 октября, 2025
- 16:45
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 получила путевку в финал Игр СНГ.
Как передает корреспондент Report из Гянджи, сборная встретилась в полуфинале с командой Узбекистана.
Матч завершился победой сборной Азербайджана - 22:10. Команда встретится в финале с победителем пары Россия - Беларусь.
