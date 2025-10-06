Azərbaycanın qızlardan ibarət 3x3 basketbol milisi III MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb
Komanda
- 06 oktyabr, 2025
- 16:21
Qızlardan ibarət 3x3 basketbol üzrə Azərbaycan milisi III MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.
"Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Özbəkistan kollektivi ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma Azərbaycan millisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 22:10. Komanda finalda Rusiya - Belarus cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.
