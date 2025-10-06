İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanın qızlardan ibarət 3x3 basketbol milisi III MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb

    Komanda
    • 06 oktyabr, 2025
    • 16:21
    Azərbaycanın qızlardan ibarət 3x3 basketbol milisi III MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb

    Qızlardan ibarət 3x3 basketbol üzrə Azərbaycan milisi III MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, yığma yarımfinalda Özbəkistan kollektivi ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma Azərbaycan millisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 22:10. Komanda finalda Rusiya - Belarus cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

    III MDB Oyunları final 3x3 basketbol Azərbaycan millisi
    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 получила путевку в финал Игр СНГ
    Azerbaijani women's 3x3 basketball team reaches CIS Games final

    Son xəbərlər

    17:39

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın oğlanlardan ibarət 3x3 basketbol milisi üçüncü yer uğrunda oyuna çıxacaq

    Komanda
    17:38

    Sabah Sədərək rayonunda işıq olmayacaq

    Energetika
    17:38
    Foto

    Özbəkistan Prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    17:33

    "Troni İnvestisiya Şirkəti" nizamnamə kapitalını bir qədər də artırır

    Maliyyə
    17:33

    Azərbaycanın güllə atıcıları III MDB Oyunarını 3 medalla başa vurublar - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:32

    Azərbaycan qılıncoynatma millisinin baş məşqçisi: "Ümidimiz böyükdür, sabah qızıl medal qazana bilərik"

    Fərdi
    17:28

    Azərbaycanda Ani Ödəniş Sisteminin tarif siyasətinə yenidən baxılacaq

    Maliyyə
    17:27

    Bakı Limanında son 22 ilin ən yüksək nəticəsi qeydə alınıb

    İnfrastruktur
    17:20

    Köçəryanın oğlu Baş Prokurorluğa qarşı iddia qaldırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti