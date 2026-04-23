    Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе защитила титул чемпиона Европы в командном зачете на континентальном первенстве в столице Албании Тиране.

    Как сообщает Report, азербайджанские борцы завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали, что принесло команде 133 очка.

    Второе место заняла Турция (121), замкнула тройку лидеров Грузия (118).

    Золотые медали в составе сборной завоевали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), бронзовые - Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Маммедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

    Напомним, что сборная по греко-римской борьбе завоевала титул чемпиона Европы и в прошлом году. На прошедшем в столице Словакии Братиславе континентальном первенстве азербайджанские борцы взяли 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали . В общем зачете азербайджанская сборная набрала 151 очко.

    Чемпионат Европы Сборная Азербайджана Гурбан Гурбанов Хасрат Джафаров Рашад Мамедов Нихат Мамедли Ислам Аббасов
    Azərbaycanın güləş millisi komanda hesabında Avropa çempionu olub
    Azerbaijan wrestling team crowned European Champion in team rankings

