Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе защитила титул чемпиона Европы в командном зачете на континентальном первенстве в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report, азербайджанские борцы завоевали 2 золотые и 3 бронзовые медали, что принесло команде 133 очка.

Второе место заняла Турция (121), замкнула тройку лидеров Грузия (118).

Золотые медали в составе сборной завоевали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), бронзовые - Рашад Мамедов (55 кг), Нихат Маммедли (60 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

Напомним, что сборная по греко-римской борьбе завоевала титул чемпиона Европы и в прошлом году. На прошедшем в столице Словакии Братиславе континентальном первенстве азербайджанские борцы взяли 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали . В общем зачете азербайджанская сборная набрала 151 очко.