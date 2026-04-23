    Azərbaycanın güləş millisi komanda hesabında Avropa çempionu olub

    Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən Avropa çempionatında 2 qızıl, 3 bürünc medal qazanan yunan-Roma güləşi üzrə millimiz titulunu qoruyub və 133 xalla yenidən Avropa çempionu olub.

    "Report" xəbər verir ki, Türkiyə (121) ikinci, Gürcüstan (118) isə üçüncü yeri tutub.

    Millinin heyətində Həsrət Cəfərov (67 kq) və Qurban Qurbanov (82 kq) qızıl, Rəşad Məmmədov (55 kq), Nihat Məmmədli (60 kq), İslam Abbasov (87 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq.

    Güləş üzrə Avropa çempionatı Həsrət Cəfərov Qurban Qurbanov Rəşad Məmmədov Nihat Məmmədli İslam Abbasov
    Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе защитила титул чемпиона Европы
    Azerbaijan wrestling team crowned European Champion in team rankings

