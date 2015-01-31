Определена дата первой игры Лиги чемпионов кубка Азербайджана

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Определена дата первого матча плей-офф женской волейбольной команды "Азерйол" в Лиге чемпионов с итальянской командой "Ямамай". Как сообщили Report в клубе, игра состоится 11 февраля в Волейбольном центре в Баку.

Матч начнется в 18:00. Точная дата ответной встречи пока не известна. Предполагается, что игра состоится 17 - 19 февраля.

Отметим, что выход в следующий тур будет установлен по итогам двух матчей. Встречи 2-го плей-офф тура состоятся 3-5 марта и 10-12 марта, финал 4 четверки пройдет 4-5 апреля. Решающий тур пройдет в польском городе Щецин.