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Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" заработал путевку в основной этап

Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" заработал путевку в основной этап "Араз-Нахчыван" провел третью игру в рамках первого этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
Командные
24 августа 2021 г. 21:50
Лига чемпионов: Араз-Нахчыван заработал путевку в основной этап

"Араз-Нахчыван" провел третью игру в рамках первого этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Как передает Report, чемпион Азербайджана в последнем матче в группе F выиграл со счетом 8:4 латвийскую команду "Раба".

В составе нахчыванского клуба дубли оформили Манека, Хатаи Багиров и Рамиз Човдаров. По одному голу также забили Перейра Гонсалвес дос Сантос и Иса Атаев.

После этой победы "Араз-Нахчыван", набрав 7 очков, занял второе место в группе и получил право выйти в основной этап. Первое место - у финской команды "Кампуксен Динамо".

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Araz Naxçıvan" əsas mərhələyə vəsiqə qazanıb

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