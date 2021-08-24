Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" заработал путевку в основной этап

"Араз-Нахчыван" провел третью игру в рамках первого этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

"Араз-Нахчыван" провел третью игру в рамках первого этапа Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Как передает Report, чемпион Азербайджана в последнем матче в группе F выиграл со счетом 8:4 латвийскую команду "Раба".

В составе нахчыванского клуба дубли оформили Манека, Хатаи Багиров и Рамиз Човдаров. По одному голу также забили Перейра Гонсалвес дос Сантос и Иса Атаев.

После этой победы "Араз-Нахчыван", набрав 7 очков, занял второе место в группе и получил право выйти в основной этап. Первое место - у финской команды "Кампуксен Динамо".