Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    Исламиада: Cборная Азербайджана по волейболу завоевала серебро

    Командные
    • 13 ноября, 2025
    • 17:36
    Исламиада: Cборная Азербайджана по волейболу завоевала серебро

    Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, в финале команда уступила сборной Турции со счетом 0:3.

    Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.

    Исламиада Эр-Рияд серебро волейбол
    İslamiada: Azərbaycanın voleybol millisi gümüş medal qazanıb
    Azerbaijani women's volleyball team shines as runner-up at 6th Islamic Solidarity Games

    Последние новости

    18:10

    Суд продлил арест Галстаняну арест на 3 месяца

    В регионе
    18:10

    Избраны 7 членов Общественного совета при Минфине Азербайджана

    Финансы
    18:08

    Посол: Опыт градостроительства создает основу для сотрудничества Баку и Амстердама

    Внешняя политика
    18:05

    Арарат Мирзоян совершит официальный визит в Грузию

    В регионе
    18:02
    Фото

    В ОЗА состоялось обсуждение направлений работы в контексте посланий президента

    Внутренняя политика
    17:58

    Финляндия запросит у ЕК €16 млн на дроны для наблюдения за границей с РФ

    Другие страны
    17:48

    Тела погибших в авиакатастрофе турецких военнослужащих сегодня отправят на родину

    В регионе
    17:40

    Иран и Катар обсудили развитие сотрудничества и ситуацию в Газе

    Другие страны
    17:39

    Пашинян: Внешний долг Армении вырос за счет закупок вооружений

    В регионе
    Лента новостей