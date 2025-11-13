Исламиада: Cборная Азербайджана по волейболу завоевала серебро
Командные
- 13 ноября, 2025
- 17:36
Женская сборная Азербайджана по волейболу завоевала серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как сообщает Report, в финале команда уступила сборной Турции со счетом 0:3.
Отметим, что Исламиада завершится 21 ноября.
