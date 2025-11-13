İslamiada: Azərbaycanın voleybol millisi gümüş medal qazanıb
Komanda
- 13 noyabr, 2025
- 17:20
Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanıın paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, yığma finalda Türkiyə seçməsi ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
18:16
Məhkəmə Qalstanyanın həbs müddətini 3 ay uzadıbRegion
18:13
Foto
Azərbaycanla Pakistanın ombudsman aparatları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
18:11
"Telegram"ın təsisçisinin Fransadan çıxışına qoyulan məhdudiyyətlər götürülübDigər ölkələr
18:10
İranla Qətər əməkdaşlığın inkişafını və Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə edibDigər ölkələr
17:51
Mərkəzi Asiya-Azərbaycan investisiya forumunun keçirilməsi təklif olunurBiznes
17:49
Paşinyan: Xarici borcumuz silah alışı hesabına artıbRegion
17:45
Avropa Komissiyası veb-saytlara münasibətdə "Google"un mümkün ayrı-seçkiliyini araşdırırDigər ölkələr
17:39
Foto
Maliyyə Nazirliyi yanında İctimai Şuraya 7 nəfər üzv seçilibMaliyyə
17:36