    İslamiada: Azərbaycanın voleybol millisi gümüş medal qazanıb

    Komanda
    • 13 noyabr, 2025
    • 17:20
    İslamiada: Azərbaycanın voleybol millisi gümüş medal qazanıb

    Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Səudiyyə Ərəbistanıın paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, yığma finalda Türkiyə seçməsi ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    Исламиада: Cборная Азербайджана по волейболу завоевала серебро
    Azerbaijani women's volleyball team shines as runner-up at 6th Islamic Solidarity Games

