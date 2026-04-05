Проходящий в Гяндже Европейский кубок среди юных дзюдоистов завершится сегодня.

Как сообщает командированный на соревнования корреспондент Report, во второй день будут определены призеры еще в восьми весовых категориях.

Юноши будут соревноваться в весах 73 кг, 81 кг, 90 кг и свыше 90 кг, девушки - в категориях 57 кг, 63 кг, 70 кг и свыше 70 кг.

Напомним, что в первый день турнира, проходящего в Гянджинском дворце спорта, азербайджанские дзюдоисты завоевали 13 медалей.