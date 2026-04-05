Yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kuboku bu gün başa çatacaq
Komanda
- 05 aprel, 2026
- 09:41
Gəncədə keçirilən yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kuboku bu gün başa çatacaq.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, ikinci gündə daha səkkiz çəkidə mükafatçılar bəlli olacaq.
Oğlanlar 73 kq, 81 kq, 90 kq, +90 kq, qızlar 57 kq, 63 kq, 70 kq, +70 kq-da mübarizə aparacaqlar.
Xatırladaq ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan turnurin ilk günündə Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları 13 medal əldə ediblər.
19:22
Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdirDigər ölkələr
19:19
Foto
Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilibElm və təhsil
19:11
Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıbASK
19:06
Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındırFutbol
19:05
Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıbRegion
19:03
İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edibDigər ölkələr
18:55
İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endiribDigər ölkələr
18:50
Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edirXarici siyasət
18:46
Foto