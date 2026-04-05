    Yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kuboku bu gün başa çatacaq

    • 05 aprel, 2026
    • 09:41
    Yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kuboku bu gün başa çatacaq

    Gəncədə keçirilən yeniyetmə cüdoçular arasında Avropa Kuboku bu gün başa çatacaq.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, ikinci gündə daha səkkiz çəkidə mükafatçılar bəlli olacaq.

    Oğlanlar 73 kq, 81 kq, 90 kq, +90 kq, qızlar 57 kq, 63 kq, 70 kq, +70 kq-da mübarizə aparacaqlar.

    Xatırladaq ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan turnurin ilk günündə Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları 13 medal əldə ediblər.

    Avropa Kuboku Gəncə İdman Sarayı Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları
    Европейский кубок среди юных дзюдоистов завершится сегодня
    European Cup for young judokas concludes today

    19:22

    Tramp: İran indi bir ay əvvəlkindən daha zəifdir

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Elm və təhsil
    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
