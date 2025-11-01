Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Командные
    Дом чемпиона НБА обокрали во время матча с его участием

    Дом защитника баскетбольного клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" Шэя Гилджеса-Александера был ограблен во время матча его команды против "Вашингтона Уизардс".

    Об этом Report сообщает ABC News.

    Инцидент произошел в четверг вечером, в районе Николс Хиллз, в пригороде Оклахома-Сити. Полиция получила сообщение о взломе в то время, как игрок принимал участие в матче.

    По предварительной информации в момент происшествия в доме никого не было. Злоумышленники успели скрыться с похищенными ценностями. Правоохранительные органы продолжают расследование.

    NBA-da çıxış edən basketbolçunun evi qarət edilib

    Лента новостей