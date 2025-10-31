İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    NBA-da çıxış edən basketbolçunun evi qarət edilib

    Komanda
    • 31 oktyabr, 2025
    • 22:46
    NBA-da çıxış edən basketbolçunun evi qarət edilib

    Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) "Oklahoma" klubunun basketbolçusu Şey Gildjes-Aleksandrın evi komandanın "Vaşinqton"la oyunu zamanı qarət olunub.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə yerinə polis və helikopter cəlb edilib.

    Mövsüm öncəsi Qildjes-Aleksandr "Oklahoma" ilə NBA tarixində rekord sayılan - illik 71,25 milyon dollarlıq müqavilə imzalamışdı.

    Qeyd edək ki, Şey Gildjes-Aleksandr ötən mövsüm həm müntəzəm çempionatın, həm də pley-off finalının ən dəyərli oyunçusu seçilərək komandasına NBA çempionluğu qazandırmışdı.

    Milli Basketbol Assosiasiyası basketbol Şey Gildjes-Aleksandr qarət Oklahoma

