NBA-da çıxış edən basketbolçunun evi qarət edilib
Komanda
- 31 oktyabr, 2025
- 22:46
Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) "Oklahoma" klubunun basketbolçusu Şey Gildjes-Aleksandrın evi komandanın "Vaşinqton"la oyunu zamanı qarət olunub.
"Report" xəbər verir ki, hadisə yerinə polis və helikopter cəlb edilib.
Mövsüm öncəsi Qildjes-Aleksandr "Oklahoma" ilə NBA tarixində rekord sayılan - illik 71,25 milyon dollarlıq müqavilə imzalamışdı.
Qeyd edək ki, Şey Gildjes-Aleksandr ötən mövsüm həm müntəzəm çempionatın, həm də pley-off finalının ən dəyərli oyunçusu seçilərək komandasına NBA çempionluğu qazandırmışdı.
