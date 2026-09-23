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    Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на ЧМ в Боснии и Герцеговине

    Командные
    • 23 сентября, 2026
    • 22:15
    Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на ЧМ в Боснии и Герцеговине

    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила выступление на чемпионате мира среди ветеранов в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

    Как сообщает Report, по итогам 4-го дня соревнований азербайджанские дзюдоисты Азер Аскеров (-100 кг) и Фархад Раджабли (-90 кг) завоевали еще две бронзовые медали в возрастных категориях M7 и M8 соответственно.

    Ранее Мамедали Мехдиев (-100 кг), Бабек Гаджиев (-60 кг) и Мовлуд Миралиев (-100 кг) завоевали золотые, а Абульфат Исмаилов (-60 кг), Махир Аббасов (-81 кг), Джошгун Абдуллаев (-90 кг), Шихраджаб Шихмурадов, Ахмед Мамедов (оба -73 кг) и Анар Агаев (-90 кг) - бронзовые медали.

    Таким образом, мужская сборная Азербайджана завершила чемпионат мира с 11 медалями (3 золотыми и 8 бронзовыми), заняв седьмое место в медальном зачете среди 65 стран.

    Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на ЧМ в Боснии и Герцеговине
    Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на ЧМ в Боснии и Герцеговине
    Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на ЧМ в Боснии и Герцеговине
    Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на ЧМ в Боснии и Герцеговине
    Сборная Азербайджана по дзюдо Чемпионат мира по дзюдо Босния и Герцеговина
    Фото
    Azərbaycanın usta cüdoçuları dünya çempionatını 11 medalla başa vurublar
    Фото
    Azerbaijan's veteran judokas finish World Championships with 11 medals
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