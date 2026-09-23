Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на ЧМ в Боснии и Герцеговине

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила выступление на чемпионате мира среди ветеранов в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает Report, по итогам 4-го дня соревнований азербайджанские дзюдоисты Азер Аскеров (-100 кг) и Фархад Раджабли (-90 кг) завоевали еще две бронзовые медали в возрастных категориях M7 и M8 соответственно.

Ранее Мамедали Мехдиев (-100 кг), Бабек Гаджиев (-60 кг) и Мовлуд Миралиев (-100 кг) завоевали золотые, а Абульфат Исмаилов (-60 кг), Махир Аббасов (-81 кг), Джошгун Абдуллаев (-90 кг), Шихраджаб Шихмурадов, Ахмед Мамедов (оба -73 кг) и Анар Агаев (-90 кг) - бронзовые медали.

Таким образом, мужская сборная Азербайджана завершила чемпионат мира с 11 медалями (3 золотыми и 8 бронзовыми), заняв седьмое место в медальном зачете среди 65 стран.