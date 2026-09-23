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    Azərbaycanın usta cüdoçuları dünya çempionatını 11 medalla başa vurublar

    Komanda
    • 23 sentyabr, 2026
    • 21:25
    Azərbaycanın usta cüdoçuları dünya çempionatını 11 medalla başa vurublar

    Azərbaycanın usta cüdoçuları Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda keçirilən veteranlar arasında dünya çempionatında çıxışlarını başa vurublar.

    "Report" xəbər verir ki, dördüncü yarış günündə komandamızın üzvləri daha 2 bürünc medal qazanıblar.

    M7 yaş kateqoriyasında Azər Əsgərov (100 kq), M8 yaş kateqoriyasında isə Fərhad Rəcəbli (90 kq) fəxri kürsünün üçüncü pilləsində yer alıblar.

    Daha əvvəl Məmmədəli Mehdiyev (100 kq), Babək Hacıyev (60 kq) və Mövlud Mirəliyev (100 kq) qızıl, Əbülfət İsmayılov (60 kq), Mahir Abbasov (81 kq), Coşqun Abdullayev (90 kq), Şıxrəcəb Şıxmuradov, Əhməd Məmmədov (hər ikisi 73 kq) və Anar Ağayev (90 kq) isə bürünc medal qazanıblar.

    Beləliklə, Azərbaycan komandası dünya çempionatını 3 qızıl və 8 bürünc olmaqla ümumilikdə 11 medalla başa vurub. Millimiz 65 ölkənin iştirak etdiyi mundialda kişilərin medal sıralamasında 7-ci yeri tutub.

    Azərbaycanın usta cüdoçuları dünya çempionatını 11 medalla başa vurublar
    Azərbaycanın usta cüdoçuları dünya çempionatını 11 medalla başa vurublar
    Azərbaycanın usta cüdoçuları dünya çempionatını 11 medalla başa vurublar
    Azərbaycanın usta cüdoçuları dünya çempionatını 11 medalla başa vurublar

    Cüdo üzrə dünya çempionatı Məmmədəli Mehdiyev
    Foto
    Азербайджанские дзюдоисты завершили выступления на ЧМ в Боснии и Герцеговине
    Foto
    Azerbaijan's veteran judokas finish World Championships with 11 medals
    MiniBoss
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