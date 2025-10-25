Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись с чемпионата мира U-23 с тремя медалями

    Командные
    • 25 октября, 2025
    • 02:46
    Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись с чемпионата мира U-23 с тремя медалями

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись на Родину с чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет, завершившегося в сербском городе Нови-Сад.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили журналисты и представители общественности.

    Отметим, что сборная Азербайджана завоевала на мировом первенстве 2 золотые и 1 бронзовую медаль, набрав 93 очка и заняв третье место в командном зачете. По качеству завоеванных наград команда показала лучший результат в своей истории. Азербайджан уступил лишь сборным Ирана (143 очка) и Украины (96 очков).

    Под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренеров Гасана Алиева и Камрана Мамедова в составе сборной на чемпионате выступили Эльмир Алиев (55 кг) и Зия Бабашов (63 кг), ставшие чемпионами мира, а также Руслан Нуруллаев (72 кг), занявший третье место.

    Греко-римская борьба Азербайджан
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

