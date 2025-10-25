İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

    Komanda
    • 25 oktyabr, 2025
    • 02:07
    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

    Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən U-23 dünya çempionatını komanda hesabında üçüncü yerdə başa vuran Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Vətənə qayıdıblar.

    "Report" xəbər verir ki, onları Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında jurnalistlər və ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar.

    Qeyd edək ki, komanda mundialda 2 qızıl və 1 bürünc medal qazanaraq 93 xalla üçüncü olublar. Milli medalların əyarına görə tarixinin ən yaxşı nəticəsinə imza atıb. Azərbaycan yalnız İran (143) və Ukraynadan (96) geri qalıb.

    Baş məşqçi Aleksandr Tarakanov, böyük məşqçi Rövşən Bayramov, məşqçilər Həsən Əliyevlə Kamran Məmmədovun rəhbərliyi altında DÇ-yə qatılan heyətdə Elmir Əliyevlə (55 kq) Ziya Babaşov (63 kq) dünya çempionu olub. Ruslan Nurullayev (72 kq) isə üçüncü yeri tutub.

    güləş Azərbaycan
    Foto
    Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись с чемпионата мира U-23 с тремя медалями

    Son xəbərlər

    03:09

    Dünya çempionatında uğurla çıxış edən gənc güləşçilərimiz yeni hədəflərini açıqlayıblar

    Komanda
    02:46

    Daimi nümayəndə: BMT ABŞ-nin dünya təşkilatına ayırdığı vəsaiti düzgün xərcləmir

    Digər ölkələr
    02:07
    Foto

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Vətənə qayıdıblar

    Komanda
    01:36

    CBS: FTB direktoru noyabrda Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:03

    CNN: Tramp Venesuelada narkotik kartellərinə zərbə endirməyi düşünür

    Digər ölkələr
    00:38
    Video

    "Babalarımız üç dəfə İran-Türkiyə ərazilərinə qaçqın düşüb" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:01
    Video

    Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunmasından 5 il ötür

    Qarabağ
    23:53

    "Liverpul" klubunda sentyabr ayının ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti