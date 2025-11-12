Азербайджан занял 7-е место на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде
Командные
12 ноября, 2025
- 01:42
Азербайджан занял 7-е место среди 58 стран на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Как передает Report, в активе сборной 29 медалей - 4 золотые, 9 серебряных и 16 бронзовых.
Первое место на Исламиаде занимает Турция, завоевавшая 68 медалей (43 золотые, 24 серебряные и 11 бронзовых).
