Азербайджан занял 7-е место на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде

Азербайджан занял 7-е место среди 58 стран на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как передает Report, в активе сборной 29 медалей - 4 золотые, 9 серебряных и 16 бронзовых.

Первое место на Исламиаде занимает Турция, завоевавшая 68 медалей (43 золотые, 24 серебряные и 11 бронзовых).