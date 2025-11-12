Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Азербайджан занял 7-е место на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде

    Командные
    • 12 ноября, 2025
    • 01:42
    Азербайджан занял 7-е место среди 58 стран на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как передает Report, в активе сборной 29 медалей - 4 золотые, 9 серебряных и 16 бронзовых.

    Первое место на Исламиаде занимает Турция, завоевавшая 68 медалей (43 золотые, 24 серебряные и 11 бронзовых).

    VI Игры исламской солидарности Азербайджан Эр-Рияд
    İslamiada: Azərbaycan 29 medalla yeddinci pillədə qərarlaşıb

