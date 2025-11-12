İslamiada: Azərbaycan 29 medalla yeddinci pillədə qərarlaşıb
Komanda
- 12 noyabr, 2025
- 01:33
Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 58 ölkə arasında 7-ci pillədə qərarlaşıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, millinin hesabında 29 medal (4 qızıl, 9 gümüş, 16 bürünc) var.
İslamiadada Türkiyə 68 medalla (43 qızıl, 24 gümüş, 11 bürünc) birincidir.
