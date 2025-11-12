İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İslamiada: Azərbaycan 29 medalla yeddinci pillədə qərarlaşıb

    Komanda
    • 12 noyabr, 2025
    • 01:33
    İslamiada: Azərbaycan 29 medalla yeddinci pillədə qərarlaşıb

    Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında 58 ölkə arasında 7-ci pillədə qərarlaşıb.

    "Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, millinin hesabında 29 medal (4 qızıl, 9 gümüş, 16 bürünc) var.

    İslamiadada Türkiyə 68 medalla (43 qızıl, 24 gümüş, 11 bürünc) birincidir.

    İslamiada medal Azərbaycan VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Азербайджан занял 7-е место на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде

