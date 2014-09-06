Азербайджанская сборная удачно стартовала в Италии

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В итальянском городе Езоло стартовал европейский квалификационный турнир чемпионата мира по пляжному футболу. Как сообщает Report, команда cборной Азербайджана попала в группу «С» вместе с командами Испании,Чехии и Болгарии.

В первом матче наша сборная встретилась с командой Чехии и одержала уверенную победу со счётом 4:1. В составе команды отличились Али Гусейнов (2), Сабир Аллахгулиев и Асиф Зейналов.

В следующем матче команда Азербайджана 7 сентября сыграет против Испании, а в 3-м туре 8 сентября - с Болгарией.