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Журналисты ознакомятся в Агдаме с созидательными работами

Журналисты ознакомятся в Агдаме с созидательными работами Началась поездка группы представителей средств массовой информации в освобожденный от оккупации Агдам.
Карабах
31 мая 2021 г. 10:20
Журналисты ознакомятся в Агдаме с созидательными работами

Началась поездка группы представителей средств массовой информации в освобожденный от оккупации Агдам.

Как передает участвующий в поездке сотрудник Report, целью является ознакомление с проводимыми в районе созидательными и благоустроительными работами.

Журналисты в рамках поездки посетят дворцовый комплекс, где расположен дворец Панахали хана, мечети Гияслы и крепости Шахбулаг.

Представители медиа также ознакомятся с закладываемой автодорогой Барда-Агдам, Агдамским промышленным парком, Агдамским городским лесопарком, Агдамской городской школой №1, первым жилым зданием, поостренным в городе Агдам, новым создаваемым музеем Победы и музеем оккупации под открытым небом.

Президент Ильхам Алиев 28 мая посетил Агдам. В рамках поездки главе государства представали генплан города Агдам.

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Версия на английском языке ФотоMedia tour organized to Aghdam district
Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər Ağdamda quruculuq işlərilə tanış olacaqlar

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