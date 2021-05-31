Журналисты ознакомятся в Агдаме с созидательными работами

Началась поездка группы представителей средств массовой информации в освобожденный от оккупации Агдам.
Как передает участвующий в поездке сотрудник Report, целью является ознакомление с проводимыми в районе созидательными и благоустроительными работами.
Журналисты в рамках поездки посетят дворцовый комплекс, где расположен дворец Панахали хана, мечети Гияслы и крепости Шахбулаг.
Представители медиа также ознакомятся с закладываемой автодорогой Барда-Агдам, Агдамским промышленным парком, Агдамским городским лесопарком, Агдамской городской школой №1, первым жилым зданием, поостренным в городе Агдам, новым создаваемым музеем Победы и музеем оккупации под открытым небом.
Президент Ильхам Алиев 28 мая посетил Агдам. В рамках поездки главе государства представали генплан города Агдам.