Житель Забуха: Мои чувства словами не описать

Мои чувства словами не описать. Возвращение в Забух - самое знаменательное событие в моей жизни.

Мои чувства словами не описать. Возвращение в Забух - самое знаменательное событие в моей жизни.

Как сообщает Report , об этом сказал журналистам житель Лачынского района, участник Первой Карабахской войны Умудов Рамиз перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Он отметил, что с одной стороны радуется возвращению к родному очагу, с другой - чувствует сожаление из-за потери героических сынов родины.

"Шехиды отдали свои жизни за освобождение наших земель, да упокоит Всевышний их души и ниспошлет крепкого здоровья гази. Они под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вернули наши земли", - добавил У.Рамиз.

Напомним, что сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку в Забух выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.