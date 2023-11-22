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Еще 21 семья возвращается в село Забух Лачынского района

Еще 21 семья возвращается в село Забух Лачынского района В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправилась еще 21 семья в составе 88 человек.
Внутренняя политика
22 ноября 2023 г. 06:49
Еще 21 семья возвращается в село Забух Лачынского района

В заново отстроенное село Забух Лачынского района отправилась еще 21 семья в составе 88 человек.

Как сообщает Report, миграционный караван сегодня выехал из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

Благодаря Победе, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, бывшие вынужденные переселенцы получили возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться к родному очагу спустя 30 лет.

Возвращающиеся в свои дома жители Забуха выразили признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, в Забухе будет обеспечено постоянное проживание 346 семей или 1 326 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçının daha 81 sakini doğma yurda qayıdır

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