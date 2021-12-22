Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции

"Шуша была стратегической высотой для армян, контролировавшей весь Карабах и главной опорой обороны региона. Город защищал Ханкенди. Здесь проходила дорога, соединяющая его с Горуским районом Армении через Лачинский коридор. Освобождение Шуши стало важней

"Шуша была стратегической высотой для армян, контролировавшей весь Карабах и главной опорой обороны региона. Город защищал Ханкенди. Здесь проходила дорога, соединяющая его с Горуским районом Армении через Лачинский коридор. Освобождение Шуши стало важнейшим пиком Отечественной войны".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

Министр подчеркнул, что Верховный главнокомандующий лично выполнял командование во время подготовки, первоначального выполнения и хода операции: "Каждый час и каждую минуту дня он получал информацию об операции от военного командования и отдавал конкретные приказы. Каждую минуту наши отчеты должны были быть готовы представить новую информацию президенту.

Одно из поручений президента при подготовке операции, заключалось в том, чтобы учесть, что Шуша является культурным центром и освободить город, не разрушая его, с сохранением исторического облика. Другими словами, мы не сможем использовать в этих боях на полную мощность тяжелую артиллерию, которая в основном обстреливала позиции и огневые точки армянских войск вокруг Шуши. Они нанесли тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике. Мы не ударили тяжелыми артиллерийскими и авиационными ударами по родному городу и историческим памятникам".