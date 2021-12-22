О нас
Report Georgia
Аудио новости

Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции

Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции "Шуша была стратегической высотой для армян, контролировавшей весь Карабах и главной опорой обороны региона. Город защищал Ханкенди. Здесь проходила дорога, соединяющая его с Горуским районом Армении через Лачинский коридор. Освобождение Шуши стало важней
Карабах
22 декабря 2021 г. 05:11
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции

"Шуша была стратегической высотой для армян, контролировавшей весь Карабах и главной опорой обороны региона. Город защищал Ханкенди. Здесь проходила дорога, соединяющая его с Горуским районом Армении через Лачинский коридор. Освобождение Шуши стало важнейшим пиком Отечественной войны".

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов в интервью официальной прессе.

Министр подчеркнул, что Верховный главнокомандующий лично выполнял командование во время подготовки, первоначального выполнения и хода операции: "Каждый час и каждую минуту дня он получал информацию об операции от военного командования и отдавал конкретные приказы. Каждую минуту наши отчеты должны были быть готовы представить новую информацию президенту.

Одно из поручений президента при подготовке операции, заключалось в том, чтобы учесть, что Шуша является культурным центром и освободить город, не разрушая его, с сохранением исторического облика. Другими словами, мы не сможем использовать в этих боях на полную мощность тяжелую артиллерию, которая в основном обстреливала позиции и огневые точки армянских войск вокруг Шуши. Они нанесли тяжелые потери как в живой силе, так и в военной технике. Мы не ударили тяжелыми артиллерийскими и авиационными ударами по родному городу и историческим памятникам".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Şuşa əməliyyatının təfərrüatlarını açıqlayıb

Экслюзивные новости

Вице-президент BP: Шахдениз за 25 лет оправдал все ожидания
Вице-президент BP: "Шахдениз" за 25 лет оправдал все ожидания
21 декабря 2021 г. 15:31
BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе
BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе
21 декабря 2021 г. 14:50
Вице-президент BP : Шахдениз открыл новую главу в истории Азербайджана
Вице-президент BP : "Шахдениз" открыл новую главу в истории Азербайджана
21 декабря 2021 г. 13:27
Министр: ЮНЕСКО превратилось в политизированную организацию
Министр: ЮНЕСКО превратилось в политизированную организацию
21 декабря 2021 г. 13:17
Министерство культуры приступило к проверкам в Академии хореографии
Министерство культуры приступило к проверкам в Академии хореографии
21 декабря 2021 г. 13:16
Азеркосмос готовится к реализации новых проектов
"Азеркосмос" готовится к реализации новых проектов
20 декабря 2021 г. 17:29
Директор Бакинского дворца спорта снята с должности - ЭКСКЛЮЗИВ
Директор Бакинского дворца спорта снята с должности - ЭКСКЛЮЗИВ
20 декабря 2021 г. 17:28
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в космической сфере
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в космической сфере
20 декабря 2021 г. 15:19
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
18 декабря 2021 г. 17:55
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
17 декабря 2021 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi