Захарова: Рассчитываем, что трехсторонняя рабочая группа по Карабаху в ближайшее время возобновит работу

Россия рассчитывает, что трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновит работу в ближайшее время.

Россия рассчитывает, что трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновит работу в ближайшее время.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Разблокирование экономических связей на Южном Кавказе – приоритетная и важнейшая задача, в реализации которой заинтересованы все страны региона. Работу в этом направлении было поручено вести вице-премьерам трех государств в рамках трехсторонней рабочей группы. Отраслевыми специалистами проведен экспертный анализ необходимых мер для восстановления коммуникаций, что позволяет в ближайшей перспективе перейти к поэтапной реализации совместных инфраструктурных проектов", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Мы рассчитываем, что трехсторонняя рабочая группа в ближайшее время возобновит свою деятельность. При этом инциденты на отдельных участках на азербайджано-армянской границе не способствуют нормализации общего фона отношений. Мы призываем стороны к сдержанности, деэскалации напряженности и решению противоречий мирным, переговорным путем", - заключила М. Захарова.