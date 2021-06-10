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Захарова: Рассчитываем, что трехсторонняя рабочая группа по Карабаху в ближайшее время возобновит работу

Захарова: Рассчитываем, что трехсторонняя рабочая группа по Карабаху в ближайшее время возобновит работу Россия рассчитывает, что трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновит работу в ближайшее время.
Карабах
10 июня 2021 г. 18:04
Захарова: Рассчитываем, что трехсторонняя рабочая группа по Карабаху в ближайшее время возобновит работу

Россия рассчитывает, что трехсторонняя рабочая группа по Карабаху возобновит работу в ближайшее время.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Разблокирование экономических связей на Южном Кавказе – приоритетная и важнейшая задача, в реализации которой заинтересованы все страны региона. Работу в этом направлении было поручено вести вице-премьерам трех государств в рамках трехсторонней рабочей группы. Отраслевыми специалистами проведен экспертный анализ необходимых мер для восстановления коммуникаций, что позволяет в ближайшей перспективе перейти к поэтапной реализации совместных инфраструктурных проектов", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Мы рассчитываем, что трехсторонняя рабочая группа в ближайшее время возобновит свою деятельность. При этом инциденты на отдельных участках на азербайджано-армянской границе не способствуют нормализации общего фона отношений. Мы призываем стороны к сдержанности, деэскалации напряженности и решению противоречий мирным, переговорным путем", - заключила М. Захарова.

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Версия на английском языке Zakharova: We hope that trilateral working group on Karabakh will resume work soon

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