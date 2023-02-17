МИД России: Формат Минской группы ОБСЕ отправлен на свалку истории

Если кто и подорвал усилия по армяно-азербайджанскому урегулированию, то это сами западные страны во главе с США.

Если кто и подорвал усилия по армяно-азербайджанскому урегулированию, то это сами западные страны во главе с США.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

"Формат Минской группы ОБСЕ был отправлен на свалку истории после того, как американский и французский сопредседатели под надуманным предлогом в феврале 2022 года прекратили взаимодействие с российским коллегой. Причем никаких внятных объяснений от них так и не последовало. С учетом этого мы сосредоточились на оказании содействия Баку и Еревану в рамках трехсторонних форматов с опорой на комплекс соответствующих договоренностей. Мы не видим, чтобы посредничество было наполнено реальными шагами и имело какую-то добавленную стоимость", - сказала официальный представитель МИД России.