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Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен "Баяты-Шираз"

Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен "Баяты-Шираз" Впервые за 30 лет концертная программа прошла в Шуше, на площади Джидыр-дюзю
Карабах
23 декабря 2020 г. 17:42
Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен Баяты-Шираз

Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю в Шуше прошла концертная программа.

Как сообщает Report, концертная программа была организована культурным центром Службы государственной безопасности.

На концерте был исполнен ряд песен, в том числе "Баяты-Шираз".

Отметим, что состоялось торжественное открытие нового административного здания Шушинского районного управления СГБ. В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии службы, сотрудники Шушинского районного управления, высокопоставленные офицеры других правоохранительных органов и территориального гарнизона.

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Версия на азербайджанском языке 30 ildən sonra Cıdır düzündə “Bayatı-şiraz” oxundu

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