Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен "Баяты-Шираз"

Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен "Баяты-Шираз"

Впервые за 30 лет концертная программа прошла в Шуше, на площади Джидыр-дюзю

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Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю в Шуше прошла концертная программа. Как сообщает Report, концертная программа была организована культурным центром Службы государственной безопасности. На концерте был исполнен ряд песен, в том числе "Баяты-Шираз". Отметим, что состоялось торжественное открытие нового административного здания Шушинского районного управления СГБ. В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии службы, сотрудники Шушинского районного управления, высокопоставленные офицеры других правоохранительных органов и территориального гарнизона. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке 30 ildən sonra Cıdır düzündə “Bayatı-şiraz” oxundu