Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю исполнен "Баяты-Шираз"

Впервые за 30 лет в Джыдыр-дюзю в Шуше прошла концертная программа.
Как сообщает Report, концертная программа была организована культурным центром Службы государственной безопасности.
На концерте был исполнен ряд песен, в том числе "Баяты-Шираз".
Отметим, что состоялось торжественное открытие нового административного здания Шушинского районного управления СГБ. В мероприятии приняли участие начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев, члены коллегии службы, сотрудники Шушинского районного управления, высокопоставленные офицеры других правоохранительных органов и территориального гарнизона.