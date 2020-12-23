Cостоялось открытие нового здания Шушинского районного управления СГБ

Состоялось торжественное открытие нового административного здания Шушинского районного управления Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Состоялось торжественное открытие нового административного здания Шушинского районного управления Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, сотрудники Шушинского районного управления, высокопоставленные офицеры других правоохранительных органов и территориального гарнизона.

Лейтенант У.Бейлеров, в 1992 году вынужденно покинувший Шушу с семьей в трехлетнем возрасте, поднял флаг Азербайджана. Прозвучал государственный гимн.

Участники церемонии почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику в фойе здания, ознакомились с фотостендом, отражающим государственную деятельность великого лидера и Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также историю органов госбезопасности.

Генерал-полковник Али Нагиев поздравил сотрудников Шушинского управления с этим знаменательным событием и пожелал им успехов.

Начальник Службы государственной безопасности встретился с военнослужащими Шушинского гарнизона, вручил им подарки.