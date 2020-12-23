Cостоялось открытие нового здания Шушинского районного управления СГБ

Состоялось торжественное открытие нового административного здания Шушинского районного управления Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, сотрудники Шушинского районного управления, высокопоставленные офицеры других правоохранительных органов и территориального гарнизона.
Лейтенант У.Бейлеров, в 1992 году вынужденно покинувший Шушу с семьей в трехлетнем возрасте, поднял флаг Азербайджана. Прозвучал государственный гимн.
Участники церемонии почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику в фойе здания, ознакомились с фотостендом, отражающим государственную деятельность великого лидера и Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также историю органов госбезопасности.
Генерал-полковник Али Нагиев поздравил сотрудников Шушинского управления с этим знаменательным событием и пожелал им успехов.
Начальник Службы государственной безопасности встретился с военнослужащими Шушинского гарнизона, вручил им подарки.