    Вернувшимся в село Мамедбейли семьям вручены ключи от квартир

    Карабах
    • 15 ноября, 2025
    • 13:26
    Вернувшимся в село Мамедбейли семьям вручены ключи от квартир

    Прибывшим в село Мамедбейли Зангиланского района жителям вручены ключи от квартир.

    Как сообщает Report, сегодня в село вернулись 30 семей в составе 143 человек.

    Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    село Мамедбейли Зангиланский район вручение ключей
    Фото
    Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB

