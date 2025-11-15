Вернувшимся в село Мамедбейли семьям вручены ключи от квартир
Карабах
- 15 ноября, 2025
- 13:26
Прибывшим в село Мамедбейли Зангиланского района жителям вручены ключи от квартир.
Как сообщает Report, сегодня в село вернулись 30 семей в составе 143 человек.
Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Последние новости
13:42
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в УзбекистанДругие
13:42
Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о совместных военных учениях - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
13:36
Число погибших в результате оползня в Индонезии возросло до 6Другие страны
13:26
Фото
Вернувшимся в село Мамедбейли семьям вручены ключи от квартирКарабах
13:21
Румыния решительно осудила обстрел здания посольства Азербайджана в КиевеВнешняя политика
13:18
Фото
Пласидо Доминго выступил в Центре Гейдара АлиеваKультурная политика
13:12
Завтра в Баку осадков не ожидаетсяЭкология
12:56
Азербайджан увеличил производство хлопчатобумажной пряжи на 23%Промышленность
12:53