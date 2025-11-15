Вернувшимся в село Мамедбейли семьям вручены ключи от квартир

Прибывшим в село Мамедбейли Зангиланского района жителям вручены ключи от квартир.

Как сообщает Report, сегодня в село вернулись 30 семей в составе 143 человек.

Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.