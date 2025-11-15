Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB
Qarabağ
- 15 noyabr, 2025
- 13:03
Zəngilan rayonunun Məmmədbəyli kəndinə yola salınan köç karvanı çatıb, sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu mərhələdə kəndə 30 ailə - 143 nəfər köçürülüb.
Qeyd edək ki, köç karvanı bu gün səhər yola salınıb.
"Report" xəbər verir ki, köç edənlər respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
