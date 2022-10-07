Великобритания призывает привлечь к ответственности виновных в массовых убийствах в Эдилли

Великобритания призывает привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в ходе карабахской войны.

Великобритания призывает привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в ходе карабахской войны.

Об этом Report заявили в посольстве Великобритании в Азербайджане, комментируя вопрос об обнаружении еще одного массового захоронения в селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана.

"Британское правительство всегда подчеркивало важность расследования военных преступлений. Места зверств, подобных обнаруженным в Ходжавенде, должны быть расследованы. Все виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", - заявили в посольстве.

В ходе Первой Карабахской войны армянскими вооруженными формированиями и ВС Армении грубо нарушались нормы и принципы международного гуманитарного права, в том числе требования статьи 17 Женевской конвенции "Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях".

В период с февраля 2021 года по апрель 2022 года в массовых захоронениях, найденных на территории освобожденных от оккупации Шушинского района, села Дашалты, Ходжавендского района, села Эдилли, сел Фаррух и Дашбашы Ходжалинского района, а также при проведении строительных работ на освобожденных от оккупации территориях Агдамского, Шушинского, Гёйгёльского, Тертерского, Физулинского, Кяльбаджарского и Зангиланского районов, были обнаружены останки, которые предположительно принадлежат 82 лицам.

14-30 сентября на территории села Эдилли Ходжавендского района было обнаружено еще одно массовое захоронение, в котором находились останки 18 человек.