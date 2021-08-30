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В Университете ADA прошла конференция, посвященная Международному дню пропавших без вести

В Университете ADA прошла конференция, посвященная Международному дню пропавших без вести В Университете ADA прошла конференция, посвященная международному дню пропавших без вести.
Карабах
30 августа 2021 г. 12:13
В Университете ADA прошла конференция, посвященная Международному дню пропавших без вести

В Университете ADA прошла конференция, посвященная международному дню пропавших без вести.

Как сообщает Report, на мероприятии выступили проректор ADA Фариз Исмаилзаде, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, секретарь Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов, глава Комитета Красного Креста в Азербайджане Ариан Бауэр.

Во вступительной речи проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде выразил надежду на сохранении внимания общественности к вопросу пропавших без вести. Он также отметил, что Университет готовит книгу о Карабахе и Отечественной войне.

Выступавшие также напомнили о всех зверствах, совершенных Арменией за годы оккупации азербайджанских территорий. Они рассказали об условиях, в которых содержали пленных и отметили, что с деоккупацией Азербайджану удалось добиться определенных шагов в установлении судеб азербайджанских пленных и возвращении некоторых из них домой.

В заключении участникам конференции представили видео о семьях пропавших без вести людей.

Участники ознакомились с выставкой, на которой были показаны фото людей, пропавших без вести в результате армянской агрессии.

Чичек Мамедова

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində itkin düşmüş şəxslərə həsr olunmuş konfrans keçirilib

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