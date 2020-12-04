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В Тертере почтили память шехидов

В Тертере почтили память шехидов 4 декабря в 12:00 в Тертерском районе, который больше всего пострадал от армян во время Отечественной войны, которая завершилась победой Азербайджанской Армии за 44 дня, почтили минутой молчания память шехидов
Карабах
4 декабря 2020 г. 16:15
В Тертере почтили память шехидов
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4 декабря в 12:00 в Тертерском районе, который больше всего пострадал от армян во время Отечественной войны, которая завершилась победой Азербайджанской Армии за 44 дня, почтили минутой молчания память шехидов.

Как сообщает Report, движение автомобилей на всех улицах и проспектах города было приостановлено, машины подавали сигналы в память о шехидах.

Затем жители района прочитали молитвы по шехидам в Джума-мечети города Тертер.

Отметим, что в Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. Более 100 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их обнаружения и информирования их семей. В настоящее время 1 245 военнослужащих продолжают лечение в медицинских учреждениях.

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Версия на азербайджанском языке Tərtərdə şəhidlərin xatirəsi anılıb

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