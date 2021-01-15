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В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы

В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступили обращения об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Геранбойского, Губадлинского, Тертерского, Ходжавендского, Зангиланского районов и города Шуша.
Карабах
15 января 2021 г. 01:43
В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступили обращения об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Геранбойского, Губадлинского, Тертерского, Ходжавендского, Зангиланского районов и города Шуша.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, на основании поступивших 12 звонков, специальные мобильные оперативные группы Агентства совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел провели 22 оперативных выходов.

В ходе розыскных мероприятий были обнаружены 121 неразорвавшихся боеприпасов, 19 противопехотных мин, 45 противотанковых мин, 11 осколков снарядов и более 7 тыс. патронов.

Специалисты провели просветительскую работу о минной безопасности среди 93 602 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin ərazilərimizdə basdırdıqları hərbi sursatlar, minalar aşkarlandı

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