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В ООН хотят направить миссию в Нагорный Карабах

В ООН хотят направить миссию в Нагорный Карабах ООН сохраняет намерение направить свою миссию в Нагорный Карабах и призывает все стороны к сотрудничеству для ее скорейшего прибытия в регион
Карабах
10 декабря 2020 г. 22:47
В ООН хотят направить миссию в Нагорный Карабах

ООН сохраняет намерение направить свою миссию в Нагорный Карабах и призывает все стороны к сотрудничеству для ее скорейшего прибытия в регион.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 10 декабря сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее в ООН сообщали, что миссия по оценке нужд жителей региона должна прибыть в Нагорный Карабах в начале декабря, однако пока этого не произошло. "Я бы не сказал, что есть какие-то препятствия, - отметил Дюжаррик. - Детали все еще прорабатываются".

"Как я уже отмечал, мы готовы удовлетворить гуманитарные нужды всех пострадавших от конфликтов регионов, - подчеркнул он. - Наши коллеги в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов и в других департаментах работают со всеми вовлеченными сторонами, чтобы провести независимую оценку гуманитарных потребностей".

Он призвал "все стороны сотрудничать с ООН для содействия скорейшему направлению миссии".

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