В ОИС почтили память жертв трагедии в Ходжалы

Генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейн Брахим Таха почтил память жертв трагедии в Ходжалы.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении ОИС.
"По случаю 30-й годовщины геноцида в городе Ходжалы Азербайджанской Республики генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейн Брахим Таха отдал дань уважения всем тем, кто погиб в результате зверства 1992 года", - отмечается в заявлении.
Генеральный секретарь ОИС вновь заявил, что события в Ходжалы стали результатом незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий. Он сослался на Заключительное коммюнике в Каире (пункт 117), принятое на 12-й сессии Исламского саммита, состоявшейся в Каире в 2013 году, и на Резолюцию № 51/47-POL о "Солидарности с жертвами Ходжалинской резни 1992 года", принятой 47-й сессией Совета министров иностранных дел, состоявшейся в Ниамее в 2020 году, в которой действия, совершенные против гражданского азербайджанского населения в оккупированном городе Ходжалы, рассматривались как военные преступления, преступления против человечности и геноцид на национальном и международном уровнях, отмечается в заявлении.