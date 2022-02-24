В ОИС почтили память жертв трагедии в Ходжалы

Генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейн Брахим Таха отдал дань уважения всем погибшим при трагедии Ходжалы.

Генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейн Брахим Таха почтил память жертв трагедии в Ходжалы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ОИС.

"По случаю 30-й годовщины геноцида в городе Ходжалы Азербайджанской Республики генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Хиссейн Брахим Таха отдал дань уважения всем тем, кто погиб в результате зверства 1992 года", - отмечается в заявлении.

Генеральный секретарь ОИС вновь заявил, что события в Ходжалы стали результатом незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий. Он сослался на Заключительное коммюнике в Каире (пункт 117), принятое на 12-й сессии Исламского саммита, состоявшейся в Каире в 2013 году, и на Резолюцию № 51/47-POL о "Солидарности с жертвами Ходжалинской резни 1992 года", принятой 47-й сессией Совета министров иностранных дел, состоявшейся в Ниамее в 2020 году, в которой действия, совершенные против гражданского азербайджанского населения в оккупированном городе Ходжалы, рассматривались как военные преступления, преступления против человечности и геноцид на национальном и международном уровнях, отмечается в заявлении.