В Лянкяране почтили память шехидов Отечественной войны

В Лянкяранском районе почтили память трех шехидов Отечественной войны.

В Лянкяранском районе почтили память трех шехидов Отечественной войны.

Как передает Южный центр Report, в городе Лянкяран, поселке Истису и селе Биласар провели мероприятия, посвященные годовщине смерти шехидов Аллахвердиева Самира Эльчин оглу, Агалы Заура Кямиль оглу и Мурадова Эмина Ибрагимага оглу, героически погибших в Отечественной войне.

На могилах шехидов были прочитаны молитвы за упокой их душ, почтена их память. Глава ИВ Лянкяранского района Талех Гарашов посетил семьи шехидов, поинтересовался их проблемами.

Шехид Самир Аллахвердиев родился 7 июня 2001 года в городе Лянкяран. Во время Отечественной войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, сражался в боях за освобождение Физули, Джебраила и Губадлы. Погиб 22 октября в боях за Губадлы, похоронен в городе Лянкяран. Распоряжениями президента Ильхама Алиева посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Джебраила и "За освобождение Губадлы".

Шехид Заур Агалы родился 11 декабря 1996 года в поселке Истису. Во время Отечественной войны сражался за освобождение Джебраила и Зангилана, героически погиб в боях на Физулинском направлении. 22 октября был с почестями похоронен в родном поселке. Распоряжениями президента Ильхама Алиева посмертно награжден медалями "За Родину", "За освобождение Джебраила и "За освобождение Губадлы".

Шехид Эмин Мурадов родился 27 октября 1986 года в селе Биласар. Погиб 22 октября 2020 года в боях на Губадлинском направлении.