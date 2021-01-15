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В Карабахе началась вакцинация от коронавируса российских миротворцев

В Карабахе началась вакцинация от коронавируса российских миротворцев Военные медики приступили к вакцинации от коронавируса российских миротворцев в Карабахе.
Карабах
15 января 2021 г. 06:49
В Карабахе началась вакцинация от коронавируса российских миротворцев

Военные медики приступили к вакцинации от коронавируса российских миротворцев в Карабахе.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в минобороны России.

"Военные медики российского миротворческого контингента приступили к вакцинированию миротворцев в Карабахе. Накануне в специальных термоконтейнерах около 2 тыс. доз вакцины "Спутник-V" доставили в медицинский отряд специального назначения для дальнейшего использования", - сказали в военном ведомстве.

Вакцинирование будет в два этапа: первый компонент вакцины введут всем миротворцам до конца января, второй компонент - до 21 февраля. Первыми привились командование миротворческого контингента и военные медики.

"Вакцина доставляется в замороженном виде, при подготовке к введению мы ее размораживаем, при этом личный состав проходит барьерный осмотр. Если противопоказаний нет, то человека вакцинируют. После проведения вакцинации каждый миротворец в течение 30 минут находится под наблюдением, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции", - приводит минобороны слова начальника медпункта миротворцев Алексея Кручинина.

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