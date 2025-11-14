Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Ханкенди на продажу выставят квартиры

    Карабах
    • 14 ноября, 2025
    • 13:17
    В Ханкенди на продажу выставят квартиры

    В Ханкенди на продажу будут выставлены квартиры.

    Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов заявил, что после возведения в городе многоэтажных многоквартирных жилых зданий предпринимателями квартиры будут выставлены на продажу.

    "Поступило большое количество обращений от граждан, желающих приобрести квартиры в Ханкенди. Продажа квартир будет возможна как за наличные, так и в ипотеку. На основе договоров, подписанных предпринимателями с банками, гражданам будет предоставлена возможность приобретать квартиры в ипотеку. Для прозрачного и удобного осуществления этого процесса предпринимателям будет оказана необходимая государственная поддержка", - сказал он.

    Ханкенди Эльчин Юсубов продажа квартир
    Xankəndidə mənzillər satışa çıxarılacaq
    Apartments to be put up for sale in Khankandi

    Последние новости

    14:11

    Президенты Франции и Украины проведут переговоры в Париже

    Другие страны
    14:10

    Таджикистан назначил нового посла в США

    В регионе
    14:08

    Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию против лидеров наркосетей

    В регионе
    13:57

    Азербайджан существенно увеличил импорт лимонов и лаймов из двух стран

    Бизнес
    13:48

    Житель Шушакенда: Возвращение в родное село - лучший подарок на мой день рождения

    Внутренняя политика
    13:42

    СМИ: Израиль отказал в визите премьеру Норвегии

    Другие страны
    13:37

    Израиль вернул в Газу тела еще 15 палестинцев

    Другие страны
    13:34
    Фото

    Вернувшимся в Шушакенд жителям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    13:33

    Правительство Армении одобрило ратификацию торгового соглашения ЕАЭС-ОАЭ

    В регионе
    Лента новостей