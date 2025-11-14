İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Xankəndidə mənzillər satışa çıxarılacaq

    Qarabağ
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:30
    Xankəndidə mənzillər satışa çıxarılacaq

    Xankəndidə mənzillər satışa çıxarılacaq.

    Bu barədə "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa Tikinti və İdarəetmə Xidmətindən məlumat verilib.

    Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezident xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov məsələ ilə bağlı bildirib ki, sahibkarlar şəhərdə hündürmərtəbəli çoxmənzilli yaşayış binalarının inşasına başlayıb və tikinti başa çatdıqdan sonra mənzillər satışa çıxarılacaq:

    "Artıq Xankəndidən mənzil almaq istəyən vətəndaşlardan xeyli müraciət daxil olub. Mənzillərin satışı həm nağd şəkildə, həm də kreditlə mümkün olacaq. Sahibkarların banklarla imzaladığı müqavilələr əsasında vətəndaşlara kreditlə mənzil almaq imkanı yaradılacaq. Bu prosesin şəffaf və rahat həyata keçirilməsi üçün sahibkarlara zəruri dövlət dəstəyi göstəriləcək".

