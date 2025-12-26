Le Parisien: Неизвестный напал на женщин с ножом в метро Парижа

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    • 26 декабря, 2025
    • 22:53
    Мужчина напал с ножом и ранил трех женщин в метро в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

    По ее информации, подозреваемый скрылся с места преступления. Пострадавшим оперативно оказали первую помощь.

    Тяжесть и степень полученных травм неизвестны.

    "Le Parisien": Naməlum şəxs Paris metrosunda qadınlara bıçaqla hücum edib

    00:13

    22:53

