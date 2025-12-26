Le Parisien: Неизвестный напал на женщин с ножом в метро Парижа
26 декабря, 2025
22:53
Мужчина напал с ножом и ранил трех женщин в метро в Париже.
Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.
По ее информации, подозреваемый скрылся с места преступления. Пострадавшим оперативно оказали первую помощь.
Тяжесть и степень полученных травм неизвестны.
