    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 23:12
    Le Parisien: Naməlum şəxs Paris metrosunda qadınlara bıçaqla hücum edib

    Fransanın paytaxtı Paris şəhərinə naməlum şəxs metroda bıçaqla hücum edərək üç qadını yaralayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" qəzeti məlumat yayıb.

    Qəzet qeyd edib ki, şübhəli şəxs hadisə yerindən qaçıb. Yaralılara təcili olaraq tibbi yardım göstərilib.

    Alınan xəsarətlərin ağırlıq dərəcəsi məlum deyil.

    Fransa Paris bıçaqla hücum metro
    Le Parisien: Неизвестный напал на женщин с ножом в метро Парижа

