Консорциум банков Украины выдаст оружейникам в кредит свыше $500 млн

Государственные и частные банки Украины создают консорциум для предоставления кредита в $500 млн оружейникам под государственные гарантии.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Банковский сектор объединяется для поддержки украинских оружейников. Шесть государственных и частных банков создают консорциум и подписывают соглашение о предоставлении кредита на 21,5 млрд гривен (около $510 млн) сроком на три года под государственные гарантии", - написал он.

По словам Шмыгаля, это крупнейшая в истории финансового рынка Украины кредитная консорциумная сделка.

Соглашение было достигнуто между Минобороны, Нацбанком и коммерческими банками "по созданию действенного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса". Это и аналогичные решения открывают для оборонной индустрии возможности масштабирования и модернизации производства, отметил Шмыгаль. Какие коммерческие банки станут участника консорциума, министр не сообщил.