Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Консорциум банков Украины выдаст оружейникам в кредит свыше $500 млн

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 22:25
    Консорциум банков Украины выдаст оружейникам в кредит свыше $500 млн

    Государственные и частные банки Украины создают консорциум для предоставления кредита в $500 млн оружейникам под государственные гарантии.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

    "Банковский сектор объединяется для поддержки украинских оружейников. Шесть государственных и частных банков создают консорциум и подписывают соглашение о предоставлении кредита на 21,5 млрд гривен (около $510 млн) сроком на три года под государственные гарантии", - написал он.

    По словам Шмыгаля, это крупнейшая в истории финансового рынка Украины кредитная консорциумная сделка.

    Соглашение было достигнуто между Минобороны, Нацбанком и коммерческими банками "по созданию действенного механизма кредитования оборонно-промышленного комплекса". Это и аналогичные решения открывают для оборонной индустрии возможности масштабирования и модернизации производства, отметил Шмыгаль. Какие коммерческие банки станут участника консорциума, министр не сообщил.

    Денис Шмыгаль Украина финансовая сделка

    Последние новости

    22:40

    Axios: Трамп и Зеленский встретятся в США после переговоров с европейскими лидерами

    Другие страны
    22:25

    Консорциум банков Украины выдаст оружейникам в кредит свыше $500 млн

    Другие страны
    22:04
    Видео

    Лейла Алиева рассказала Euronews о деятельности IDEA в сфере охраны окружающей среды

    Экология
    21:32
    Фото

    Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в церемонии награждения Детского фестиваля искусств

    Kультурная политика
    21:14

    Таиланд не откажется от занятой территории для переговоров с Камбоджей

    Другие страны
    21:00
    Фото

    Бакинский военный суд завершил рассмотрение дела граждан Армении, приговор объявят позже

    Происшествия
    20:56

    Посол РФ в Армении: Происходящее на Южном Кавказе значимо для Москвы

    Другие страны
    20:51
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с творческим коллективом ANİMAFİLM Studio

    Культура
    20:48

    В Малатье задержан член ИГИЛ, готовивший теракт на Новый год

    В регионе
    Лента новостей