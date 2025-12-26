Лейла Алиева рассказала Euronews о деятельности IDEA в сфере охраны окружающей среды

IDEA была создана с четкой целью - отвечать на экологические вызовы в Азербайджане и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом Euronews заявила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Телеканал подготовил материал о деятельности IDEA в области экологии, борьбы с изменением климата и сохранения биоразнобразия.

"С самого начала мы понимали, что экология - это гораздо больше, чем спасение отдельных видов или борьба с изменением климата. Это про наш образ жизни, нашу культуру, и про то, как каждый из нас влияет на окружающую среду. И пока многие страны, увы, теряют свои заповедники, Азербайджан продолжает их расширять. Два новых национальных парка открылись в последние годы, а другие были расширены. В следующем году мы ожидаем открытия Карабахского национального парка - и тогда площадь охраняемых территорий в стране будет составлять примерно 30 процентов от ее территории. Сегодня мы сосредоточены на новых, острых вызовах, особенно на ситуации в Каспийском море - снижении уровня воды, загрязнении и растущей угрозе морской фауне, в том числе каспийской нерпе. Это кризис, который ни одна страна не сможет решить в одиночку. Мы должны действовать вместе и ценить Каспийское море как наше общее национальное сокровище. Мне кажется, сейчас мы пришли к тому моменту, когда экология - это уже не про разговоры, а про действия. Мы говорили об этом достаточно, и это важно, конечно, но природе уже не нужны слова - ей нужны наши действия. Главное - сохранять оптимизм, понимать, что каждый, даже сам по себе, может изменить очень многое, а вместе мы способны творить чудеса", - отметила Лейла Алиева.

В сюжете указывается, что экологические действия в Азербайджане выходят далеко за пределы сохранения биоразнообразия. Национальные институты и компании, в частности ОО IDEA, работают как на суше, так и на море в сфере охраны окружающей среды. Один из наиболее очевидных результатов деятельности можно увидеть в расширении и защите национальных парков по всей стране.

"В мире много экологических проблем, таких как утрата биоразнообразия, изменение климата, экологическое давление. Сейчас время действовать. Работа, которую мы выполняем, не для нас, она для мира, для природы и для будущих поколений", - сказала Euronews замглавы Службы охраны биоразнообразия при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Арзу Бабаева.

Она отметила, что первая охраняемая территория в Азербайджане была создана в 1910 году, а затем сеть таких территорий расширилась.

"Сейчас у нас 12 национальных парков, девять государственных национальных заповедников и 24 государственных природных заказника. Эта территория является домом для исчезающих и редких видов, таких как императорский орел, горные газели, бурый медведь, орланы-белохвосты и другие", - рассказала А. Бабаева.

В сюжете подчеркивается, что на фоне работы правительства по созданию национальных парков, еще более впечатляет деятельность местных организаций, таких как IDEA, которые помогли вернуть бизонов в северные регионы Азербайджана, а также помогли "защитить самый важный актив страны" - Каспийское море.

"Бизоны, которые являются символом нашего кавказского региона, жили в нашей стране в очень древние времена. Мы начали этот проект в 2018 году, и этот район был выбран как одна из точек, где этот вид еще мог быть восстановлен. После этого мы нашли животных в европейских зоопарках, которые все еще имеют гены кавказского бизона. Поэтому мы привезли сюда только тех особей, которые имеют гены кавказской горной породы бизона. Сейчас они живут в дикой природе. В летнее время они пасутся в альпийском поясе, а в холодный сезон, зимой, они спускаются в лес и проводят зимний период в лесистых районах", - рассказывает страновой директор WWF по Азербайджану Эльшад Аскеров.

Автор указывает, что IDEA использует такой же подход, работая над проектами в Каспийском море.

"Загрязнение микропластиком - одна из других проблемных проблем Каспийского моря. Большое количество пластикового загрязнения распространяется из других стран и приходит с течениями к каспийскому побережью. Ряд мероприятий проводится под руководством IDEA для очистки каспийского побережья от этого пластика", - сказал координатор программы Caspian Integrated Scientific Network (CASPISNET) Института географии Эльнур Сафаров.

В материале также говорится, что из-за этих экологических угроз все чаще поднимаются более широкие темы - от партнерства и ответственности до будущего планеты. Вместе эти усилия укрепляют защиту экосистем, восстанавливают виды и строят сотрудничество на суше и на море для сохранения биоразнообразия для будущих поколений.