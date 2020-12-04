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В Губадлы почтили память  шехидов

В Губадлы почтили память  шехидов Азербайджанские военнослужащие почтили память павших в Отечественной войне шехидов в освобожденном от оккупации городе Губадлы.
Карабах
4 декабря 2020 г. 16:19
В Губадлы почтили память  шехидов
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Азербайджанские военнослужащие почтили память павших в Отечественной войне шехидов в освобожденном от оккупации городе Губадлы.

Как передает Report, военнослужащие почтили память отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджанской Республики военных минутой молчания.

Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым, в 12.00 4 декабря 2020 года минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

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Версия на азербайджанском языке Qubadlıda şəhidlərin xatirəsi anılıb

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