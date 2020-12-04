В Губадлы почтили память шехидов

Азербайджанские военнослужащие почтили память павших в Отечественной войне шехидов в освобожденном от оккупации городе Губадлы.

Азербайджанские военнослужащие почтили память павших в Отечественной войне шехидов в освобожденном от оккупации городе Губадлы.

Как передает Report, военнослужащие почтили память отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджанской Республики военных минутой молчания.

Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым, в 12.00 4 декабря 2020 года минутой молчания почтили память шехидов Отечественной войны, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджанской Республики.