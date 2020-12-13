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В Гахе похоронен шехид

В Гахе похоронен шехид В Гахе прошла церемония прощания с военнослужащим Джавидом Вахид оглу Абдуллаевым 2000 года рождения, ставшим шехидом в Отечественной войне
Карабах
13 декабря 2020 г. 17:52
В Гахе похоронен шехид

В Гахе прошла церемония прощания с военнослужащим Джавидом Вахид оглу Абдуллаевым 2000 года рождения, ставшим шехидом в Отечественной войне.

Как передает северо-западное бюро Report, 20-летний житель села Гашгачай Джавид Абдуллаев воевал в физулинском направлении. Выяснилось, что военнослужащий, потерявший в середине октября связь с семьей, погиб.

Тело шехида, обернутое в трехцветный флаг, сегодня привезли в его родное село Гашгачай и похоронили на сельском кладбище. На похоронах присутствовали родственники шехида, руководство Гахского района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Отметим, что Дж. Абдуллаев был призван из Гахского района в апреле 2019 года. В октябре этого года его должны были уволить из армии. Однако он принял участие в Отечественной войне, которая началась 27 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda şəhid dəfn olunub

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