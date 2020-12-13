В Гахе похоронен шехид

В Гахе прошла церемония прощания с военнослужащим Джавидом Вахид оглу Абдуллаевым 2000 года рождения, ставшим шехидом в Отечественной войне

В Гахе прошла церемония прощания с военнослужащим Джавидом Вахид оглу Абдуллаевым 2000 года рождения, ставшим шехидом в Отечественной войне.

Как передает северо-западное бюро Report, 20-летний житель села Гашгачай Джавид Абдуллаев воевал в физулинском направлении. Выяснилось, что военнослужащий, потерявший в середине октября связь с семьей, погиб.

Тело шехида, обернутое в трехцветный флаг, сегодня привезли в его родное село Гашгачай и похоронили на сельском кладбище. На похоронах присутствовали родственники шехида, руководство Гахского района, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Отметим, что Дж. Абдуллаев был призван из Гахского района в апреле 2019 года. В октябре этого года его должны были уволить из армии. Однако он принял участие в Отечественной войне, которая началась 27 сентября.