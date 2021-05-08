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В Дашкесане простились с шехидом Эльмеддином Векиловым - ОБНОВЛЕНО

В Дашкесане простились с шехидом Эльмеддином Векиловым - ОБНОВЛЕНО Шехид похоронен на Аллее шехидов города Дашкесан
Карабах
8 мая 2021 г. 12:25
В Дашкесане простились с шехидом Эльмеддином Векиловым - ОБНОВЛЕНО

На Аллее шехидов города Дашкесан похоронен военнослужащий Эльмеддин Векилов, ставший шехидом в боях на Муровдагском направлении в ходе Отечественной войны.

Как сообщает западный центр Report, в похоронах приняли участие родственники шехида, представители общественности и жители района.

11:35

Тело считавшегося пропавшим без вести участника Отечественной войны Эльмеддина Векилова, обнаруженное через несколько месяцев после окончания войны, было передано семье.

Как сообщает западный центр Report, тело шехида доставлено в его дом в Дашкесане.

В настоящее время проходит церемония прощания с шехидом. В церемонии, помимо родственников шехида, принимают участие представители властей района, сослуживцы и жители района.

Шехид будет похоронен на Аллее шехидов города Дашкесан.

Эльмеддин Низам оглы Векилов (1988 г.р.) был женат. Во время Отечественной войны, проявив особое мужество, Векилов в одиночку уничтожил более 10 вражеских военнослужащих.

Аллах рехмет элясин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Elməddin Vəkilov Daşkəsəndə dəfn olunub - YENİLƏNİB

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