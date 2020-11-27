В Биласуваре похоронен шехид

В Билясуварском районе похоронен погибший военнослужащий, сверхсрочник Алиев Туран Сулдуз оглу

В Билясуварском районе похоронен погибший военнослужащий, сверхсрочник Алиев Туран Сулдуз оглу.

Как передает муганьское бюро Report, перед похоронами в доме отца шехида в селе Аскерабад Билясуварского района прошла церемония прощания.

В церемонии прощания присутствовали глава исполнительной власти Биласуварского района Фаиг Гурбатов, представители общественности района, жители села и родственники.

Вечером тело шехида было предано земле на кладбище села Асагарабад.

Отметим, что Туран Алиев родился в 1996 году в селе Аскерабад Билясуварского района.

Аллах ряхмят елясин!