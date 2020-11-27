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В Биласуваре похоронен шехид

В Биласуваре похоронен шехид В Билясуварском районе похоронен погибший военнослужащий, сверхсрочник Алиев Туран Сулдуз оглу
Карабах
27 ноября 2020 г. 22:46
В Биласуваре похоронен шехид

В Билясуварском районе похоронен погибший военнослужащий, сверхсрочник Алиев Туран Сулдуз оглу.

Как передает муганьское бюро Report, перед похоронами в доме отца шехида в селе Аскерабад Билясуварского района прошла церемония прощания.

В церемонии прощания присутствовали глава исполнительной власти Биласуварского района Фаиг Гурбатов, представители общественности района, жители села и родственники.

Вечером тело шехида было предано земле на кладбище села Асагарабад.

Отметим, что Туран Алиев родился в 1996 году в селе Аскерабад Билясуварского района.

Аллах ряхмят елясин!

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda şəhid dəfn edilib

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