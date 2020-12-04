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В православном кафедральном соборе в Баку проходит церемония почитания памяти шехидов

В православном кафедральном соборе в Баку проходит церемония почитания памяти шехидов В мероприятии с участием архиерея Александра Ишеина и главного священника храма Леонида Милтиха выполняются религиозные обряды, читаются молитвы за упокой души шехидов
Карабах
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4 декабря 2020 г. 12:47
В православном кафедральном соборе в Баку проходит церемония почитания памяти шехидов

В Кафедральном соборе Святых Жён-Мироносиц в Баку проходит церемония почитания памяти шехидов Отечественной войны.

Как передает Report, с 12:00 память шехидов была почтена минутой молчания.

Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц считается главным храмом Бакинской и прикаспийской епархии.

В мероприятии с участием архиерея Александра Ишеина и главного священника храма Леонида Милтиха выполняются религиозные обряды, читаются молитвы за упокой души шехидов.

Минобороны объявило, что 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами в Отечественной войне.
Президент Ильхам Алиев пописал распоряжение об объявлении в Азербайджане минуты молчания в 12.00 4 декабря 2020 в целях почитания памяти шехидов Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdakı pravoslav kafedral kilsəsində şəhidlərin anım mərasimi keçirilib

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