В православном кафедральном соборе в Баку проходит церемония почитания памяти шехидов

В мероприятии с участием архиерея Александра Ишеина и главного священника храма Леонида Милтиха выполняются религиозные обряды, читаются молитвы за упокой души шехидов

В Кафедральном соборе Святых Жён-Мироносиц в Баку проходит церемония почитания памяти шехидов Отечественной войны.

Как передает Report, с 12:00 память шехидов была почтена минутой молчания.

Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц считается главным храмом Бакинской и прикаспийской епархии.

В мероприятии с участием архиерея Александра Ишеина и главного священника храма Леонида Милтиха выполняются религиозные обряды, читаются молитвы за упокой души шехидов.

Минобороны объявило, что 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами в Отечественной войне.

Президент Ильхам Алиев пописал распоряжение об объявлении в Азербайджане минуты молчания в 12.00 4 декабря 2020 в целях почитания памяти шехидов Отечественной войны.