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    В Азербайджане сегодня отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

    Карабах
    • 20 сентября, 2026
    • 00:10
    В Азербайджане сегодня отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

    В Азербайджане сегодня, 20 сентября, отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере.

    Как напоминает Report, эта знаменательная дата отмечается в стране в третий раз на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 сентября 2024 года.

    Дата связана с разоружением и выводом остатков армянских вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований с азербайджанской территории в результате локальной антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана 19-20 сентября 2023 года.

    15 октября 2023 года президент Ильхам Алиев посетил город Ханкенди, Ходжавендский, Шушинский, Ходжалинский, Агдеринский районы, побывал в крепости Аскеран и поднял в этих населенных пунктах флаг Азербайджана.

    В тот день президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Ханкенди, заявил, что сегодня исторический день: "Мы неустанно трудились над укреплением нашей армии. Мы создали настолько сильную армию, что сегодня Вооруженные силы Азербайджана могут с честью выполнить любую задачу, и мы доказали это на поле боя. Три года назад, во время Отечественной войны мы всего за 44 дня заставили врага подписать акт о капитуляции. А последняя антитеррористическая операция, продолжавшаяся всего 23 часа, показала нашу силу - и вновь противник сдался, подняв белый флаг. Мы по праву гордимся нашими Вооруженными силами".

    День города Ханкенди Ильхам Алиев
    Bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür
    Azerbaijan marks Khankandi, Khojaly, Khojavand and Aghdara Cities Day

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