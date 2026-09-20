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    Bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür

    Qarabağ
    • 20 sentyabr, 2026
    • 00:10
    Bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür

    Bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günüdür.

    "Report"un xəbərinə görə, Azərbaycanda bu gün artıq üçüncü dəfədir qeyd olunur.

    Prezident İlham Əliyevin 2024-cü il sentyabrın 18-də imzaladığı Sərəncama əsasən, hər il sentyabrın 20-də Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə günü təntənəli şəkildə qeyd edilir.

    Bu əlamətdar günün təsis olunması Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni silahlı dəstələrinin tərk-silah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlıdır. Belə ki, bu gün Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərlərinin erməni sepratçılarından təmizlənməsindən üç il ötür.

    Prezident İlham Əliyev 2023-cü il oktyabrın 15-də Xankəndi şəhərinə, Xocavənd, Şuşa, Xocalı, Ağdərə rayonlarına səfər edib, Əsgəran qalasında olub və orada Azərbaycan bayrağını qaldırıb.

    Həmin tarixdə Azərbaycan lideri İlham Əliyev Xankəndidə çıxış edərək bildirib ki, bu gün tarixi gündür:

    "Ordumuzun gücləndirilməsi işində yorulmadan çalışdıq. Elə bir güclü ordu yaratdıq ki, bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri istənilən vəzifəni şərəflə yerinə yetirə bilər və biz bunu döyüş meydanında sübut etdik, həm üç il bundan əvvəl Vətən müharibəsi dövründə cəmi 44 gün ərzində düşməni kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur etdik, eyni zamanda, keçən ay cəmi 23 saat davam edən antiterror əməliyyatı bizim gücümüzü göstərdi və yenə də düşmən ağ bayraq qaldıraraq təslim oldu. Biz haqlı olaraq Silahlı Qüvvələrimizlə fəxr edirik".

    İlham Əliyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Xocalı Xankəndi Xocavənd Ağdərə
    В Азербайджане сегодня отмечается День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере
    Azerbaijan marks Khankandi, Khojaly, Khojavand and Aghdara Cities Day

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